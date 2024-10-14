Дмитрий Тарасов раскрыл, какой европейский клуб им интересовался 12 лет назад

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, в какой европейский клуб он мог перейти 12 лет назад.

«У каждого гостя, который приходит сюда, есть история с предложением или заинтересованностью европейских топовых клубов. Даже у меня была…

Мной интересовался «Атлетик» из Бильбао. После матча [«Локомотив»-«Атлетик», матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы, проходивший в феврале 2012 года] Коусейру (Жозе Коусейру — тренер «Локомотива» с 2011 по 2012 годы — Прим. «Чемпионата») сказал об этом в интервью, потом это напечатали в какой-то газете, но, как видите, не получилось», — сказал Тарасов в «Коммент Шоу».

Напомним, «Атлетик» из Бильбао известен своей уникальной политикой кантеры, которая была внедрена в 1912 году. Согласно этой практике, в команде могут играть только футболисты, соответствующие клубным критериям басков. Это означает, что игрок должен либо родиться на территории исторической Страны Басков, либо быть воспитанником любого баскского футбольного клуба.