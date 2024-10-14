Виктор Онопко: практически все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о трудностях с логистикой у команды.

«Если честно, очень тяжело. Хотя говорят: вы уже привыкли. Нет, к этому нельзя привыкнуть. Для организма это большая дополнительная нагрузка. Особенно когда недосыпаешь. Когда к нам приезжал «Акрон», за день до игры встретил на прогулке Артёма Дзюбу. Они кофе пили, и мы вкратце пообщались. И Дзюба сказал: «Я поражаюсь, как вы ездите. Мы один раз приехали, а вы же постоянно так добираетесь». И это не только Артёма касается. Практически все команды РПЛ «Ростову» сочувствуют. Две команды у нас в таких условиях — мы и «Краснодар». Ничего, как-то приспосабливаемся. У нас все футболисты к автобусу приходят с подушками, одеялами, кто-то даже с матрасами. Если раньше могли прилетать на выезд за день до игры, то теперь приезжаем за два, чтобы две ночи нормально поспать», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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