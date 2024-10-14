Экс-тренер «Зенита» Луческу установил мировой рекорд среди всех тренеров сборных

12 октября состоялся матч 3-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Румынии на выезде обыграла команду Кипра со счетом 3:0. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу стал рекордсменом по продолжительности тренерской карьеры в одной сборной.

Свой дебютный матч в должности наставника сборной Румынии 79-летний тренер провёл 11 ноября 1981 года. Тогда игра со Швейцарией завершилась со счётом (0:0). Таким образом, с первой до последней игры Луческу во главе сборной Румынии прошло 42 года и 336 дней. Это рекордный показатель, опережающий достижение бывшего тренера сборной Парагвая Мануэля Флейтаса Солича на 4 дня.

Мануэль Флейтас Солич впервые возглавил сборную Парагвая в игре против Бразилии (1:1), состоявшейся в сентябре 1922 года. Последний матч в должности тренера национальной сборной он провёл в августе 1965 года против Боливии (1:2).

Отмечается, что этот рейтинг не учитывает перерыв в тренерской карьере во главе сборных, поэтому период с 1986-го по 2024 год, когда Луческу не работал с национальной командой, всё равно учитывается в этом рейтинге.

15 октября Луческу может обновить рекордный показатель, когда сборная Румынии сыграет против Литвы. Начало игры — в 21:45 мск.

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