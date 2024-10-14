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Лидер «Челси» Коул Палмер рассказал подробности своего трансфера из «Ман Сити»

Лидер «Челси» Коул Палмер рассказал подробности своего трансфера из «Ман Сити»
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22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о своём трансфере в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

«Как я оглядываюсь на свой уход из «Манчестер Сити»? Да, это была авантюра, потому что я не знал, на что иду, не знал клуб, в который перехожу. Мне говорили: «Не иди туда, не иди сюда». Но я просто решил, что сам хочу делать, и сделал это.

Переход в другой клуб изменил мою жизнь. Я уехал из Манчестера, где я вырос, убежал от людей, с которыми мне не нужно было быть рядом. И на футбол это также повлияло, очевидно», – приводит слова Палмера Evening Standard.

22-летний англичанин перешёл в «Челси» летом 2023 года за £ 40 млн. За это время игрок в составе аристократов сыграл 54 матча, забил 31 гол и отдал 20 ассистов.

Недавно Палмер признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

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