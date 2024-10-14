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Стали известны подробности по восстановлению одной из главных звёзд «Барселоны» Гави

Стали известны подробности по восстановлению одной из главных звёзд «Барселоны» Гави
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Полузащитник «Барселоны» Гави приближается к возвращению на поле после разрыва «крестов».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, врачи дали «зелёный свет» для возвращения Гави.

Также сообщается, что руководство клуба планирует продвинуться в переговорах по новому контракту для Гави, ведь он считается важной частью нового клубного проекта.

Гави является воспитанником «Барселоны». В этом сезоне он ещё не выходил на поле из-за травмы крестообразных связок колена и мениска, которую получил в ноябре 2023-го в матче за сборную Испании с Грузией. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Гави сейчас 20 лет. Его стоимость порталом Transfermarkt оценивается в € 90 млн.

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