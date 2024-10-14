Стали известны подробности по восстановлению одной из главных звёзд «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави приближается к возвращению на поле после разрыва «крестов».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, врачи дали «зелёный свет» для возвращения Гави.
Также сообщается, что руководство клуба планирует продвинуться в переговорах по новому контракту для Гави, ведь он считается важной частью нового клубного проекта.
Гави является воспитанником «Барселоны». В этом сезоне он ещё не выходил на поле из-за травмы крестообразных связок колена и мениска, которую получил в ноябре 2023-го в матче за сборную Испании с Грузией. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Гави сейчас 20 лет. Его стоимость порталом Transfermarkt оценивается в € 90 млн.
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