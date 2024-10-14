Виктор Онопко: испанские друзья сына остались в восторге от Москвы и Санкт-Петербурга

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал подробности о жизни своих детей.

«Дочка выросла в Испании. Когда мы в Овьедо приехали, ей три месяца было, ещё и на русском не говорила. Но мы с собой набрали кассет, книг, букварь. Женя на «Ну, погоди» и других наших мультфильмах росла. Наверное, по-испански они с Виталием говорят получше — потому что вся учёба, работа на нём. Но и русским владеют в совершенстве. Дома только на нём разговариваем. Возможно, ментально они ближе к испанцам, но ничего русское им не чуждо. Сын знает всю нашу историю, культуру. Сейчас мечтает прокатиться по Золотому кольцу, на Камчатку съездить. Говорит: хочу купить землю где-нибудь во Владимире или Суздале, построить деревянный домик. Один раз сын привозил в Россию трёх друзей: неделю у меня в Москве погостили, потом в Петербург сгоняли. Испанцы остались в восторге! Им тоже интересна история России: Ленин, Сталин, коммунизм, Советский Союз. Виталий много им рассказывает о нашей стране», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: