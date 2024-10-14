Виктор Онопко рассказал, когда в последний раз был в Донецке и Луганске

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о своей недвижимости, которая осталась у него как в России, так и за границей.

«У меня всё жильё осталось — и в Москве, и в Испании. У меня даже в Донецке квартира ещё есть. Анатолий Дмитриевич Коньков мне её в «Шахтёре» давал.

В Луганске в последний раз был в 2018 году, а в Донецке — ещё раньше, возможно, в 2016-м. Но квартира не пустует — друзья живут. Только за коммуналку платят и следят за жилищем», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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