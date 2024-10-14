В сборной Германии раскрыли подробности по будущему Юлиана Нагельсмана

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер рассказал о желании Немецкого футбольного союза продлить контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом, который истекает после чемпионата мира 2026 года.

«Мы попытаемся убедить Юлиана, что ему стоит остаться в сборной ещё на несколько лет. Я знаю, что ему нравится работать в сборной Германии, но он по-прежнему молод, и у него, возможно, есть амбиции заняться чем-то другим», — приводит слова Фёллера Sport1.de.

36-летний специалист возглавил Германию в сентябре 2023 года. Контракт с командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что главным претендентом на этот пост считается Юрген Клопп.

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