«Весело». Нико Уильямс отреагировал на свист в свой адрес со стороны фанатов «Барселоны»

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о свисте со стороны болельщиков «Барселоны» во время очного матча 2-го тура испанской Ла Лиги (1:2).
«Болельщики «Барселоны» освистывают меня? Честно говоря, я был удивлён, но не придал этому особого значения, потому что это нормально — получать свист, когда идёшь на стадион соперника, но на этот раз всё фанатское давление было направлено лично на меня… Это нормально, я думаю, это весело, пока нет оскорблений», — приводит слова Уильямса Barca Universal.
Отметим, что минувшим летом 22-летний испанец отказался от предложения перейти в каталонскую «Барселону».
В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в девяти матчах во всех клубных турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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