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Стал известен новый клуб, заинтересованный в подписании Поля Погба

Американский «Лос-Анджелес» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Полем Погба, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

Ранее появлялась информация, что 31-летний француз согласует с «Ювентусом» расторжение контракта и станет свободным агентом.

В августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд объявил об отстранении Погба, спортсмен подал апелляцию. По итогам её рассмотрения Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации до 18 месяцев.

Погба является чемпионом мира в составе сборной Франции. Также француз становился серебряным призёром чемпионата Европы.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро