Онопко: если только один матч, переиграл бы «Антверпен» — «Спартак», а не Россия — Украина

Помощник главного тренера сборной России и экс-капитан московского «Спартака» Виктор Онопко ответил на вопрос, какой матч он хотел бы переиграть больше всего.

«Антверпен переиграл бы. Мы были близки к тому, чтобы взять Кубок кубков. И мы бы взяли его, уверен, если бы не судейские ошибки. Не понимаю, как можно было не заметить, кто сфолил. Момент уже заиграли, VAR не было, а он не только назначил пенальти, но и удалил меня — просто по отмашке бокового судьи.

Думаю, случись нам сыграть ещё раз с «Антверпеном», мы бы и его прошли, и «Парму» в финале обыграли бы. С Украиной тоже обидно получилось, но тут мы были ближе к титулу», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Спартак» и «Антверпен» встречались в 1/2 финала Кубка кубков в апреле 1993 года. Первый матч москвичи выиграли со счётом 1:0, однако в ответной встрече уступили 1:3 и покинули турнир. В финале «Антверпен» уступил «Парме» — 1:3.

Отметим, что сегодня Виктору Савельевичу Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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