Виктор Онопко рассказал, за что Валерий Карпин недолюбливает журналистов

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос, за что Валерий Карпин недолюбливает журналистов.

«Мне тяжело судить. Он же работал на «Матч ТВ» и сталкивался со многими вашими коллегами. Есть журналисты, которые умеют задавать вопросы, а есть такие, особенно среди молодёжи, которые даже не думают, что спрашивают.

Если я не хочу общаться — не общаюсь и всё. Но это понятно: Валерий Георгиевич — главный тренер и ему по должности положено отвечать на вопросы журналистов. А я помощник и могу в себе переваривать впечатления и переживания. На главном и в этом смысле больше нагрузка. Понятно, что иногда ему надоедает отвечать на одни и те же вопросы, особенно неграмотные. Когда сам в сборной играл, было несколько молодых пацанов-журналистов, которые меня раздражали. Сейчас я с ними со всеми общаюсь. Они повзрослели и теперь ведут себя адекватно (улыбается)»,— сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что сегодня Виктору Савельевичу Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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