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Виктор Онопко рассказал, за что Валерий Карпин недолюбливает журналистов

Виктор Онопко рассказал, за что Валерий Карпин недолюбливает журналистов
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос, за что Валерий Карпин недолюбливает журналистов.

«Мне тяжело судить. Он же работал на «Матч ТВ» и сталкивался со многими вашими коллегами. Есть журналисты, которые умеют задавать вопросы, а есть такие, особенно среди молодёжи, которые даже не думают, что спрашивают.

Если я не хочу общаться — не общаюсь и всё. Но это понятно: Валерий Георгиевич — главный тренер и ему по должности положено отвечать на вопросы журналистов. А я помощник и могу в себе переваривать впечатления и переживания. На главном и в этом смысле больше нагрузка. Понятно, что иногда ему надоедает отвечать на одни и те же вопросы, особенно неграмотные. Когда сам в сборной играл, было несколько молодых пацанов-журналистов, которые меня раздражали. Сейчас я с ними со всеми общаюсь. Они повзрослели и теперь ведут себя адекватно (улыбается)»,— сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что сегодня Виктору Савельевичу Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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