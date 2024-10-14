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Назван самый вовлечённый в голы своей команды игрок на данном этапе сезона РПЛ

Назван самый вовлечённый в голы своей команды игрок на данном этапе сезона РПЛ
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Албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку является самым вовлечённым в голы своей команды игроком Российской Премьер-Лиги после 11 туров турнира. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, показатель вовлечённости в голы «Рубина» у Даку составляет 57% в текущем сезоне. На данный момент у 26-летнего албанца шесть голов и три результативные передачи в 11 матчах чемпионата России.

Сообщается, что вторую строчку по данному показателю занимает новичок московского «Спартака», аргентинский атакующий хавбек Эсекьель Барко. 25-летний футболист поучаствовал в 53% голов «Спартака» в этом сезоне РПЛ (9 из 17).

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