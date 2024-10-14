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Грузия — Албания. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Идём по пути, частью которого является провал». Капитан сборной Грузии — после Украины

«Идём по пути, частью которого является провал». Капитан сборной Грузии — после Украины
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Капитан сборной Грузии защитник Гурам Кашия высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Лиги наций со сборной Украины (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«Судьбу игры решил один эпизод. У нас были гораздо лучшие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться. К сожалению, нам не удалось, но мы идём по пути, частью которого является провал.

Обеим командам пришлось играть в сложных условиях, что сказалось на качестве. В этих условиях мы не смогли сыграть на том уровне, который был в предыдущих играх, но мы не оправдываемся перед собой. Нам нужно поскорее восстановиться и сыграть на победу в следующем матче. Я уверен, что мы проанализируем эту встречу и следующую игру проведём лучше на своем поле.

Мы потерпели поражение, но на этом ничего не закончилось. Это часть нашего пути», – приводит слова Кашии nakrebi.ge.

Сегодня, 14 октября Грузия сыграет с Албанией. Начало матча — в 19:00 мск.

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