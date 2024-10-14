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Журналист раскрыл планы Юргена Клоппа после прихода в систему «Ред Булл»

Журналист раскрыл планы Юргена Клоппа после прихода в систему «Ред Булл»
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Юрген Клопп, ранее вступивший в должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», вероятнее всего, не появится ни на одном футбольном матче до конца текущего сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По сведениям источника, в первые несколько месяцев своего пребывания в должности, начиная с января 2025 года, он намерен работать в тени и будет много путешествовать, чтобы на месте познакомиться с командами концерна.

Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».

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