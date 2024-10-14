Петраков уволен из сборной Армении, «Эдмонтон» проиграл три матча подряд. Главное к утру
Пресс-служба сборной Армении объявила об отставке украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера национальной команды после поражения в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Северной Македонией, «Эдмонтон Ойлерз» потерпел третье поражение кряду на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ, дома уступив «Калгари Флэймз», в обновлённом рейтинге WTA Анна Калинская поднялась на 12-ю строчку, вплотную приблизившись к другой россиянке — Дарье Касаткиной. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении по футболу.
- «Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду, уступив «Калгари». У Макдэвида — ассист.
- Калинская приблизилась к Касаткиной в обновлённом рейтинге WTA, в топ-3 одно изменение.
- «Миннесота» с Капризовым проиграла «Виннипегу» в матче НХЛ.
- Армения на своём поле уступила сборной Северной Македонии в матче Лиги наций.
- Швёнтек и Соболенко превзошли Шарапову и Уильямс по победам за сезон на «тысячниках».
- В «Реале» определились с потенциальной заменой Модрича.
- Артур Бетербиев обратился к Дмитрию Биволу после титульного боя.
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