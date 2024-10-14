Петраков уволен из сборной Армении, «Эдмонтон» проиграл три матча подряд. Главное к утру

Пресс-служба сборной Армении объявила об отставке украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера национальной команды после поражения в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Северной Македонией, «Эдмонтон Ойлерз» потерпел третье поражение кряду на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ, дома уступив «Калгари Флэймз», в обновлённом рейтинге WTA Анна Калинская поднялась на 12-ю строчку, вплотную приблизившись к другой россиянке — Дарье Касаткиной. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».