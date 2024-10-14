Стала известна главная трансферная цель «Атлетико» на следующий сезон

Атакующий полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Алекс Баэна стал приоритетной целью для руководства мадридского «Атлетико» на летнее трансферное окно в 2025 году. Об этом сообщает журналист Хави Гомара из испанского издания Mundo Deportivo.

По информации источника, «Вильярреал» готов отпустить игрока, контракт которого действует до 2028 года, если за него выплатят отступные в размере € 60 млн. Сообщается, что в руководстве мадридцев считают лучшего ассистента минувшего сезона чемпионата Испании Баэну идеальным игроком для усиления полузащиты.

В нынешнем сезоне Баэна принял участие в девяти матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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