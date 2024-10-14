Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев высказался об отношениях с тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

«Нормальные у нас отношения с ним. Как и в любых, есть любовь, есть там ссоры, и это так же происходило у нас. Вот и всё.

Благодарен Георгиевичу [Карпин] за то, что он дал возможность мне показать себя. Понимаете, это тоже очень важно. Я считаю, что это обычные нейтральные отношения. Я просто ему благодарен за возможность и за то, что он дал мне как футболисту. Возможно, например, когда я первый раз уехал в Самару, он меня сделал сильнее. Я не засиделся в этой команде. Может, я ещё там полгода посидел бы и оказался бы в Первой лиге. А так он дал возможность уехать и уже показать себя в немного другой структуре, в другой ситуации, когда ты борешься за выживание.

Поэтому у нас были нормальные рабочие отношения, но никогда они не доходили до каких-то там близких, как было у некоторых других людей», — сказал Яковлев в эфире «Коммент Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай».

Как сборная России играет при Карпине: