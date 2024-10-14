Александр Головин высказался о конкуренции Сафонова и Доннаруммы в «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о конкуренции голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

— Как оцените шансы Сафонова в конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой? В чём Матвей сильнее итальянца?

— Я думаю, что у Матвея как минимум реакция чуть быстрее будет, чем у Доннаруммы. Доннарумма очень опытный вратарь, у него за спиной очень много больших игр.

И в любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним. Но я думаю, что все шансы выиграть конкуренцию у него есть. Тем более в последних играх за «ПСЖ» Доннарумма не прямо чтобы хорошо выглядел. Например, в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, — приводят слова Головина «Известия».

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова