Головин рассказал об отношении игроков и тренера «Монако» к бану российского футбола

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался об отношении игроков «Монако» к отстранению российской сборной и клубов от международных турниров.

— Обсуждаете ли с партнёрами по «Монако» отстранение России от международных соревнований? Какое у них к этому отношение?

— В «Монако» это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли. Меня это в любом случае расстраивает, что у нас нет официальных матчей. Но уже выбора нет — ты привыкаешь к тому, что есть. Больше разговоров на эту тему в клубе не было, — приводят слова Головина «Известия».

Напомним, на данный момент «Монако» лидирует в Лиге 1 с 19 очками. На втором месте идёт «ПСЖ», в их активе 17 очков. Александр Головин в текущем сезоне провёл в составе клуба пять игр во внутреннем первенстве, ни в одной из них отличиться результативными действиями россиянин не сумел. Он также сыграл два матча в Лиге чемпионов, не записав в свой актив голов или результативных передач.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10