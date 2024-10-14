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Гол Салтыкова принёс молодёжной сборной России победу над Китаем

Гол Салтыкова принёс молодёжной сборной России победу над Китаем
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Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России и Китая. Встреча проходила на стадионе «Национальная тренировочная база» (Сянхэ, Китай). Стартовый свисток прозвучал в 7:30 мск. Российская национальная команда одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

Товарищеские матчи U21 — 2024
14 октября 2024, понедельник. 07:30 МСК
Китай U21
Окончен
0 : 1
Россия U21
0:1 Салтыков – 52'    

Единственный гол в матче забил нападающий Никита Салтыков. Форвард отличился на 60-й минуте игры.

Учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной России проходит с 5 по 15 октября 2024 года. 11 октября российская команда уже встречалась со сборной Китая и одержала разгромную победу — 6:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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