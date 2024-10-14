Германия — Нидерланды: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Германии и Нидерландов. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, была зафиксирована ничья 2:2. После трёх сыгранных туров Германия занимает первое место в своей группе. Команда набрала семь очков. Нидерланды набрали пять очков и идут вторыми в таблице третьей группы Лиги А. Также в этой группе выступают сборные Венгрии и Боснии и Герцеговины.