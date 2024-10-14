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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 октября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 октября
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Сегодня, 14 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся 10 матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 14 октября:

  • 19:00 мск. Грузия — Албания;
  • 19:00 мск. Азербайджан — Словакия;
  • 21:45 мск. Бельгия — Франция;
  • 21:45 мск. Босния и Герцеговина — Венгрия;
  • 21:45 мск. Германия — Нидерланды;
  • 21:45 мск. Италия — Израиль;
  • 21:45 мск. Исландия — Турция;
  • 21:45 мск. Украина — Чехия;
  • 21:45 мск. Уэльс — Черногория;
  • 21:45 мск. Эстония — Швеция.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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