Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 октября

Сегодня, 14 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся 10 матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 14 октября:

19:00 мск. Грузия — Албания;

19:00 мск. Азербайджан — Словакия;

21:45 мск. Бельгия — Франция;

21:45 мск. Босния и Герцеговина — Венгрия;

21:45 мск. Германия — Нидерланды;

21:45 мск. Италия — Израиль;

21:45 мск. Исландия — Турция;

21:45 мск. Украина — Чехия;

21:45 мск. Уэльс — Черногория;

21:45 мск. Эстония — Швеция.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).