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Украина — Чехия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Украина — Чехия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Украины и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, чехи обыграли украинцев со счётом 3:2. После трёх сыгранных туров Украина замыкает турнирную таблицу. Команда набрала три очка. Чехия имеет в своём активе шесть очков и занимает второе место в таблице. Также в этой группе выступают сборные Грузии и Албании.

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