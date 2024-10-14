Украина — Чехия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Украины и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, чехи обыграли украинцев со счётом 3:2. После трёх сыгранных туров Украина замыкает турнирную таблицу. Команда набрала три очка. Чехия имеет в своём активе шесть очков и занимает второе место в таблице. Также в этой группе выступают сборные Грузии и Албании.