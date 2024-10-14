Виктор Онопко рассказал, как «Ростов» добирается на выездные матчи в РПЛ и Кубке России

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, как команда добирается на выездные матчи в РПЛ и Кубке России в условиях закрытых аэропортов.

«Начало пути всегда стандартное — пять часов автобусом от Ростова до Ставрополя. А дальше летим. До Москвы — три часа, до Грозного — всего час. В Махачкале ещё не были, но тоже плюс-минус столько же. Наверное, Калининград — самый дальний выезд — четыре часа лёту. До Сочи едем поездом — удобно. Раньше и в столицу так добирались, но потом отказались в пользу самолёта. Дальние автобусные переезды тоже отменили — очень тяжело. Если аэропорт Ставрополя ночью не принимает, летим до Минеральных Вод. Оттуда до Ростова на час дольше ехать — зато дорога качественнее», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.