Грузия — Албания: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Грузии и Албании. Команды будут играть на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси (Грузия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче 2-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, победу одержала сборная Грузии (1:0).

После трёх сыгранных туров Грузия возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги В. Подопечные Вилли Саньоля набрали шесть очков. Сборная Албании располагается на третьей строчке, имея в своём активе три очка. Также в этой группе выступают Чехия (6) и Украина (3).