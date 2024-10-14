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Грузия — Албания: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Грузия — Албания: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Грузии и Албании. Команды будут играть на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси (Грузия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче 2-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, победу одержала сборная Грузии (1:0).

После трёх сыгранных туров Грузия возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги В. Подопечные Вилли Саньоля набрали шесть очков. Сборная Албании располагается на третьей строчке, имея в своём активе три очка. Также в этой группе выступают Чехия (6) и Украина (3).

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