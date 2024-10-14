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Никита Салтыков прокомментировал победу молодёжной сборной России над Китаем

Никита Салтыков прокомментировал победу молодёжной сборной России над Китаем
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Полузащитник «Локомотива» и молодёжной сборной России Никита Салтыков прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Китаем (1:0). 19-летний футболист стал автором единственного гола.

«Соперник нас раскусил, что по классу, думаю, мы превосходим их. Потому что в первой игре мы их полностью переехали, можно так сказать, 6:0 выиграли. Они полностью отказались от прессинга, тяжело вскрывать такую оборону. Но надо отдать должное всей команде, что мы справились, дожали их по-футбольному и забили очень тяжёлый гол», — приводит слова Салтыкова пресс-служба молодёжной сборной в телеграм-канале.

Учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной России проходит с 5 по 15 октября 2024 года. 11 октября российская команда уже встречалась со сборной Китая и одержала разгромную победу — 6:0.

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