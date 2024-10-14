Онопко: у нас считалось — чем раньше женишься, родишь, тем лучше. У испанцев по-другому

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о своих потомках.

«Внуков нет, всё ещё жду (смеётся). Пока пауза. У сына с дочкой есть пары, встречаются, но со свадьбами, детьми, как настоящие испанцы, не спешат. У нас считалось: чем раньше женишься, родишь, тем лучше. Там у людей чуть другое мировоззрение: сначала нужно пожить для себя, а уже потом семьями обзаводиться», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.