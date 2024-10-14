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Магомед Адиев: не ищу работу — принимаю ситуацию, которая есть

Магомед Адиев: не ищу работу — принимаю ситуацию, которая есть
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Бывший тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что не ищет новую работу в данный момент.

«Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью. Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Адиева является грозненский «Ахмат», который российский специалист покинул 1 сентября этого года. Ранее Магомед Адиев возглавлял сборную Казахстана, а также работал в «Чайке» и «Анжи».

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