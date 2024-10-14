Главный тренер молодёжки России Шабаров: сборная Вьетнама мне понравилась больше Китая

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался по итогам победного матча с Китаем.

«Если сравнивать два наших последних выезда, то китайский оказался продуктивнее вьетнамского хотя бы с той точки зрения, что тут мы сыграли два полных матча, а там второй не доиграли. Но в плане содержания игры сборная Вьетнама мне понравилась больше. Футбол у неё более комбинационный и интересный. В Китае мы столкнулись с совершенно другой игрой, более оборонительной. Соперник откровенно отдавал мяч, а когда им всё же овладевал, всё сводилось к длинным передачам, подборам. Но это тоже безусловно полезный опыт для нас», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.