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Главный тренер молодёжной сборной России приоткрыл планы команды на следующее «окно ФИФА»

Главный тренер молодёжной сборной России приоткрыл планы команды на следующее «окно ФИФА»
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, чем команда планирует заниматься в следующее «окно ФИФА».

«Мы хотим собраться в ноябре. И работа в международном отделе РФС ведётся. Есть варианты. Но пока они точно не подтвердятся, я о них говорить не хочу», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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