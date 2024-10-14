Шабаров: надеюсь, голы в молодёжке придадут уверенность Салтыкову и Дмитриеву в клубах

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги учебно-тренировочного сбора для команды. В октябре молодёжная сборная России провела два матча с Китаем, выиграв обе встречи.

«Мы изначально рассчитывали, чтобы все ребята получили примерно равную игровую нагрузку. Но некоторые — например, Салтыков с Дмитриевым — сыграли чуть больше, потому что не было равноценных замен на определённых позициях.

Сегодня я выделил Салтыкова, потому что он забил единственный мяч. Но на самом деле всё относительно. Большую работу выполняет вся команда. В том, что мы не дали практически ничего создать сопернику, велика заслуга защитников, полузащитников. Их роль просто менее заметна по сравнению с форвардами, но они тоже свою работу выполнили качественно. Надеюсь, голы в молодёжке придадут Салтыкову, Дмитриеву дополнительную уверенность в клубах. Но нужно понимать, что кадровая ситуация в сборной и клубе сильно отличается. Здесь у нас даже замены им не было, потому что два других нападающих не поехали. А в клубе у них по три человека на эту позицию. Будем надеяться, что тот же Салтыков теперь и в тренировках покажет что-то такое, что убедит тренера «Локо» в том, что заслуживает своих шансов», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.