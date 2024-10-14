Де ла Фуэнте: Родри — лучший хавбек в мире, Субименди — второй после него

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Мартине Субименди.

«Родри — лучший полузащитник в мире, но Субименди — второй после него. Он излучает уверенность в каждом моменте и не нервничает, когда ходит по натянутому канату без подстраховки. Мартин даёт нам всё, о чём мы его просим, он фантастический талант. Отличный игрок. Для меня, как я уже говорил, он второй лучший футболист в мире после Родри», — приводит слова де ла Фуэнте британское онлайн-издание Mirror.

Напомним, летом 2024 года «Ливерпуль» пытался приобрести Субименди, но Мартин решил остаться в «Реале Сосьедад».