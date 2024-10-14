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Тренер сборной России Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека

Тренер сборной России Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко охарактеризовал Валерия Карпина как человека.

«Сдружиться нам помогло футбольное поле. И потом общались семьями, вместе отдыхали, отмечали какие-то праздники, дни рождения. На Канары, в Америку ещё в начале 1990-х вместе летали. Это всё сближает.

Ссор не было, а споры случаются. Валерий Георгиевич и в жизни бывает колючим. Он разный, но не менятся. И это хорошо. Карпин такой, какой он есть. Может и с нами пошутить, подколоть. В добром тоне», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

Полностью интервью с Виктором Онопко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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