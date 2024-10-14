Аршавин назвал четырёх тренеров из РПЛ, которые не будут уволены до конца сезона

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал имена четырёх тренеров, которые не будут уволены из своих клубов в течение нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), скорее всего, Мурад Мусаев («Краснодар») тоже доработает сезон», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 26 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» с семью очками и грозненский «Ахмат» с шестью очками.