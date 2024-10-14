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Онопко: я человек непривередливый — на частных джетах не летаю, на «Бентли» не езжу

Онопко: я человек непривередливый — на частных джетах не летаю, на «Бентли» не езжу
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос, мог бы себе позволить долгое время сидеть без работы.

«Если жить вдвоём с женой — наверное, да. Но у меня семья большая, и я стараюсь многим помогать. И мне это нравится. А самому мне много не надо. Не шикую. На частных джетах не летаю, на «Бентли» не езжу. Отдыхать могу не в пятизвёздочном, а в трёхзвёздочном отеле. Я совсем не привередливый в этом плане. Главное, чтобы здоровое питание и чистая вода были», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.

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