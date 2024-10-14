Онопко: я человек непривередливый — на частных джетах не летаю, на «Бентли» не езжу

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос, мог бы себе позволить долгое время сидеть без работы.
«Если жить вдвоём с женой — наверное, да. Но у меня семья большая, и я стараюсь многим помогать. И мне это нравится. А самому мне много не надо. Не шикую. На частных джетах не летаю, на «Бентли» не езжу. Отдыхать могу не в пятизвёздочном, а в трёхзвёздочном отеле. Я совсем не привередливый в этом плане. Главное, чтобы здоровое питание и чистая вода были», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.