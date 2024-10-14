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Глава киевского «Локомотива» Егоров: нам плевать на московскую команду, мы не они

Глава киевского «Локомотива» Егоров: нам плевать на московскую команду, мы не они
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Исполнительный директор киевского «Локомотива» Александр Егоров высказался о московском футбольном клубе «Локомотив». По словам Егорова, московские железнодорожники переманивали украинских футболистов во времена СССР.

«Наш клуб был основан в 1919 году — раньше, чем московский «Локомотив», кстати. И именно киевские железнодорожники придумали эти цвета — зелёный и красный. И когда некоторые пишут, мол, а почему вы не измените цвета, ведь это же цвета московской команды, нам, честно говоря, наплевать на московский клуб, потому что, во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и эти цвета. Потом они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского «Локомотива» в Москву», — приводит слова Егорова украинское интернет-издание «Обозреватель».

Московский «Локомотив» был основан в 1922 году. Киевский «Локо» лишён статуса профессионального клуба и выступает в любительской лиге.

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