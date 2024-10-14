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Мор: уровень мастерства не позволяет «Арсеналу» играть в РПЛ, Сторожук выжимает максимум

Мор: уровень мастерства не позволяет «Арсеналу» играть в РПЛ, Сторожук выжимает максимум
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Бывший футболист Эдуард Мор высказался об игре тульского «Арсенала» в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги. По мнению экс-игрока, то, что клуб претендует на выход в РПЛ, — заслуга главного тренера команды Александра Сторожука.

«Сторожук выжимает из игроков «Арсенала» максимум. Уровень мастерства игроков не позволяет «Арсеналу» выступать в РПЛ, однако структурно они выглядят хорошо. Есть поставленная игра, мало пропускают. То, что они сейчас претендуют на повышение, это огромная работа Сторожука», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей тульский «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Александра Сторожука встретятся с «Чайкой». Матч состоится 20 октября, начало — в 18:00 мск.

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