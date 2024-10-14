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Защитник «Торпедо» Бородин: уверен, мы всё делаем правильно для выхода в РПЛ

Защитник «Торпедо» Бородин: уверен, мы всё делаем правильно для выхода в РПЛ
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Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин поделился мыслями о возможном выходе автозаводцев в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Пока ещё не прошла даже половина чемпионата, надо отыграть до зимы, а там уже будет видна примерная картинка. Уверен, что сейчас «Торпедо» делает всё правильно для выхода в РПЛ», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент московское «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Олега Кононова набрала 26 очков за 14 матчей. Отметим, что чёрно-белые не проигрывают на протяжении 20 матчей с учётом прошлого сезона.

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