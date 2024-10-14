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Журавель: Гончаренко даст «Пари НН» баланс

Журавель: Гончаренко даст «Пари НН» баланс
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Комментатор Тимур Журавель высказался о главном тренере «Пари Нижний Новгород» Викторе Гончаренко.

«Гончаренко даст «Пари НН» баланс, дисциплинирует игру и попробует что‑то придумать впереди, потому что, мне кажется, эта команда может играть более разнообразно», — сказал Журавель в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 октября «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Предыдущим местом работы 47-летнего Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.

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