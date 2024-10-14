Экс-капитан «Спартака» и сборной России Онопко: ни разу в жизни не опаздывал на тренировку

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос о том, опаздывал ли он когда-нибудь на тренировку.

«Один случай был в Испании. По пути на стадион колесо пробил. Я даже не на тренировку опоздал, а ко времени общего сбора, за час до занятия. Но всё равно оштрафовали на 100 евро. А именно на тренировку ни разу в жизни не опаздывал, не говоря уже о том, чтобы прогулять», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.