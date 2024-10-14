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Бельгия — Франция. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Бельгия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Бельгия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Бельгии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра — в 21:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь Лиги наций
Таблица Лиги наций

Франция и Бельгия уже встречались во 2-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 2:0 в пользу французской национальной команды. В целом у Франции по итогам трёх туров две победы и одно поражение. Бельгия успела по одному разу сыграть вничью, выиграть и проиграть.

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