ФИФА сделала заявление после проигрыша в суде по делу Диарра

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление после проигрыша в суде по делу экс-хавбека «Локомотива» Лассана Диарра.

«ФИФА начнёт глобальный диалог по системе трансферов с участием ключевых заинтересованных сторон для адаптации статьи 17 Регламента о статусе и трансферах игроков (RSTP). Данное заявление следует за решением Суда Европейского союза по делу Диарра и соответствует стратегической цели ФИФА по дальнейшему совершенствованию системы трансферов», — сказано в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Суд Европейского союза вынес решение по делу бывшего хавбека московского «Локомотива» Лассана Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил этой международной организации противоречат законам Евросоюза. Диарра в 2014 году расторг контракт с железнодорожниками в одностороннем порядке. В результате на полузащитника наложили денежный штраф в размере € 10,5 млн. Кроме того, в 2015 году Диарра не смог подписать контракт с «Шарлеруа», поскольку трансферные правила ФИФА предполагают санкции за переход футболиста, ранее разорвавшего контракт с другим клубом без веских оснований для этого.