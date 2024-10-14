Экс-капитан «Спартака» Онопко составил топ-3 нападающих, против которых играл

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко назвал тройку сильнейших нападающих, против которых играл в ходе своей карьеры.

«Первый — Роналдо, который играл в «Барселоне» и «Реале». Второй-третий — тоже из «Барсы»: Ромарио и Стоичков, хотя он не чистый нападающий, больше на фланге играл», — сказал Виктор Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.