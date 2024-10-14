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В «Динамо» сообщили, что Лунёв готовится к игре в ближайшем туре РПЛ

В «Динамо» сообщили, что Лунёв готовится к игре в ближайшем туре РПЛ
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв готовится принять участие в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится 20 октября (19:00 мск).

«На данный момент Лунёв работает по индивидуальному плану, будет готовиться к игре ближайшего тура», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Андрей Лунёв был вызван на октябрьский сбор национальной команды России в Новогорске, который завершился 10 октября. Голкипер покинул расположение сборной досрочно по медицинским показаниям. Сообщалось, что Лунёв из‑за перегрузочного состояния был направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.

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