Пётр Зелиньски рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Ливерпуль». Английский клуб интересовался польским футболистом, когда тот выступал за «Удинезе».

«Они предложили € 18,5 млн, но «Удинезе» хотел чего-то большего. Тем не менее «Ливерпуль» не мог превысить для меня определённый лимит, поскольку я ещё не был топ-игроком. Другая сторона медали в том, что я также не чувствовал себя таковым.

Я не думаю, что моя фотография в футболке «Ливерпуля» имела какой-либо эффект. Это не было большим скандалом. Я был молод, глуп и невежественен, и вот как всё закончилось. Но это не имело никакого влияния на переход», — приводит слова Зелиньского Football Italia.