Дмитриев: китайцы сразу убежали в свою штрафную площадь, только во Второй лиге такое видел

Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев подвёл итоги товарищеского матча с Китаем.

«В первом матче был более открытый футбол. У нас многое получалось, и мы ещё до перерыва забили четыре мяча и, по сути, сделали игру. А ко второй игре соперник нас разобрал и всем составом сел в оборону. Ещё когда мы с центра поля начали, они всей командой убежали в свою штрафную. Очень тяжело играть, когда вдесятером защищаются. Ни разу такого не встречал в РПЛ. Во Второй лиге только раз подобное видел. Китайцам как будто бы вообще неважно было забить — с первой минуты играли на удержание счёта 0:0.

Конечно, мы могли забивать и больше одного, но, мне кажется, тут счёт не так уж важен. Главное, что оба матча выиграли.

Любой опыт полезен, и этот тоже. Такие игры помогают научиться чему-то новому — в частности, преодолению насыщенной обороны. Нельзя сказать, что соперник низкого уровня. Команда участвует в молодёжном Кубке Азии, других турнирах. Нам было интересно с ними сыграть, как и против любых новых соперников», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.