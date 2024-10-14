Дмитриев: причин увольнять Осинькина из «Крыльев» не было. Рад, что так всё закончилось

Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о ситуации в самарском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Крыльев» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игоря Осинькина.

«Были, конечно, небольшие сомнения, как разрешится ситуация в клубе. Но всё равно оставалась надежда, что всё будет хорошо. Причин увольнять Игоря Витальевича не было. Не знаю даже, откуда такие слухи пошли. Рад, что всё закончилось так, как закончилось. И мы, и тренерский штаб «Крыльев Советов» можем готовиться к следующим матчам, не отвлекаясь ни на что постороннее», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.