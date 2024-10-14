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Дмитриев: четыре результативных действия за два матча молодёжки — достойный показатель

Дмитриев: четыре результативных действия за два матча молодёжки — достойный показатель
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Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о своих результативных действиях в товарищеских матчах с национальной командой Китая. В первой игре Дмитриев забил два мяча и сделал одну голевую передачу, во второй записал на свой счёт ассист.

«Конечно, я доволен этими играми. В первом матче два забил и голевую передачу отдал, и вообще многое получалось. Во втором, к сожалению, не забил, хотя были моменты, которые должен был реализовывать. Но в целом, повторюсь, доволен. Думаю, четыре результативных действия за два матча — достойный показатель», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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